  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Medallia Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in Spain v Medallia dosahuje €83.1K za year pre Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Spain dosahuje €83.2K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Medallia. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Medallia in Spain predstavuje ročnú celkovú odmenu €99,860. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Medallia pre pozíciu Softvérový inžinier in Spain je €83,165.

