Mediánový Recruiter kompenzačný balík in United States v Medallia dosahuje $95K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Medallia. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
Medallia
Talent Partner
Washington, DC
Celkom za rok
$95K
Úroveň
P3
Základný plat
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Medallia?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Medallia in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $180,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Medallia pre pozíciu Recruiter in United States je $95,000.

