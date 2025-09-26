Adresár spoločností
MD Anderson Cancer Center
MD Anderson Cancer Center Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United States v MD Anderson Cancer Center dosahuje $115K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky MD Anderson Cancer Center. Posledná aktualizácia: 9/26/2025

Mediánový balík
company icon
MD Anderson Cancer Center
Data Scientist
Houston, TX
Celkom za rok
$115K
Úroveň
L2
Základný plat
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v MD Anderson Cancer Center?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v MD Anderson Cancer Center in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $120,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v MD Anderson Cancer Center pre pozíciu Dátový vedec in United States je $115,000.

