McLaren Group
  Platy
  Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

McLaren Group Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United Kingdom v McLaren Group dosahuje £72.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky McLaren Group. Posledná aktualizácia: 9/26/2025

Mediánový balík
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£72.1K
Úroveň
2
Základný plat
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.8K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v McLaren Group?

£122K

Často kladené otázky

Najbolje plačan paket za Dátový vedec pri McLaren Group in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £75,807. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri McLaren Group za vlogo Dátový vedec in United Kingdom je £72,099.

