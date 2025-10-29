Adresár spoločností
McKinsey
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

McKinsey Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v McKinsey sa pohybuje od $131K za year pre Junior Engineer do $293K za year pre Principal Architect I. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $185K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky McKinsey. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Zobraziť 3 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v McKinsey?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v McKinsey in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $292,933. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v McKinsey pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $175,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre McKinsey

Súvisiace spoločnosti

  • BCG
  • Chatham Financial
  • Accela
  • Axoni
  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje