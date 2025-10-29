Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v McKinsey sa pohybuje od $131K za year pre Junior Engineer do $293K za year pre Principal Architect I. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $185K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky McKinsey. Posledná aktualizácia: 10/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
