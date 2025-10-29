Produktový manažér odmeňovanie in United States v McKinsey sa pohybuje od $205K za year pre Product Manager do $238K za year pre Principal. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $217K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky McKinsey. Posledná aktualizácia: 10/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
