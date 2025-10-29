Manažérsky konzultant odmeňovanie in United States v McKinsey sa pohybuje od $121K za year pre Business Analyst do $388K za year pre Partner. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $245K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky McKinsey. Posledná aktualizácia: 10/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
