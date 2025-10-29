Adresár spoločností
McKinsey
  • Platy
  • Manažérsky konzultant

  • Všetky platy Manažérsky konzultant

McKinsey Manažérsky konzultant Platy

Manažérsky konzultant odmeňovanie in United States v McKinsey sa pohybuje od $121K za year pre Business Analyst do $388K za year pre Partner. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $245K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v McKinsey?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v McKinsey in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $451,254. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v McKinsey pre pozíciu Manažérsky konzultant in United States je $247,500.

