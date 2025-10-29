Adresár spoločností
McKinsey Engagement Manager Platy

Mediánový Engagement Manager kompenzačný balík in United States v McKinsey dosahuje $300K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky McKinsey. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
McKinsey
Engagement Manager
Chicago, IL
Celkom za rok
$300K
Úroveň
-
Základný plat
$300K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
7 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Engagement Manager v McKinsey in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $375,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v McKinsey pre pozíciu Engagement Manager in United States je $270,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre McKinsey

