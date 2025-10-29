Dátový vedec odmeňovanie in United States v McKinsey sa pohybuje od $152K za year pre Data Scientist do $248K za year pre Principal. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $170K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky McKinsey. Posledná aktualizácia: 10/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
