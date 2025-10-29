Business analytik odmeňovanie in United States v McKinsey sa pohybuje od $124K za year pre Business Analyst do $250K za year pre Engagement Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $134K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky McKinsey. Posledná aktualizácia: 10/29/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
