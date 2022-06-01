Adresár spoločností
MCI
MCI Platy

Platy MCI sa pohybujú od $21,882 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Operácie zákazníckeho servisu na spodnej hranici až po $116,288 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov MCI. Posledná aktualizácia: 10/22/2025

Operácie zákazníckeho servisu
$21.9K
Manažérsky konzultant
$44.3K
Strojný inžinier
$51.1K

Softvérový inžinier
$116K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v MCI predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $116,288. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v MCI je $47,731.

