Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Germany v MBition dosahuje €110K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky MBition. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
MBition
Software Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Celkom za rok
€110K
Úroveň
-
Základný plat
€91.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€18.6K
Roky v spoločnosti
6 Roky
Roky skúseností
16 Roky
Aké sú kariérne úrovne v MBition?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v MBition in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €110,505. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v MBition pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Germany je €109,934.

