Mazars
Mazars Platy

Platy Mazars sa pohybujú od $12,060 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $112,435 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Mazars. Posledná aktualizácia: 10/22/2025

Účtovník
$47.2K
Dátový vedec
$112K
Finančný analytik
$58.9K

Ľudské zdroje
$12.1K
Právne
$45.6K
Manažérsky konzultant
$80.4K
Marketingové operácie
$34.2K
Produktový dizajnér
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Softvérový inžinier
$56K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Mazars predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $112,435. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mazars je $51,585.

