Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Platy

Platy Marsh & McLennan Companies sa pohybujú od $20,586 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $276,375 pre Marketing na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Marsh & McLennan Companies. Posledná aktualizácia: 10/20/2025

Dátový vedec
Median $245K
Softvérový inžinier
Median $89K
Účtovník
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Aktuár
$117K
Obchodný analytik
Median $65K
Dátový analytik
$60.6K
Finančný analytik
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Manažérsky konzultant
$30.7K
Marketing
$276K
Marketingové operácie
$95.8K
Manažér partnerov
$221K
Produktový manažér
$102K
Projektový manažér
$81.2K
Predaj
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Manažér technických programov
$203K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Marsh & McLennan Companies predstavuje Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $276,375. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Marsh & McLennan Companies je $89,000.

Ďalšie zdroje