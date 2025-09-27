Adresár spoločností
Mappedin
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Mappedin Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v Mappedin dosahuje CA$88.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mappedin. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Mediánový balík
company icon
Mappedin
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$88.7K
Úroveň
L3
Základný plat
CA$88.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Mappedin?

CA$226K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Mappedin in Canada sits at a yearly total compensation of CA$140,941. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mappedin for the Softvérový inžinier role in Canada is CA$85,833.

