ManTech
  • Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

ManTech Architekt riešení Platy

Mediánový Architekt riešení kompenzačný balík in United States v ManTech dosahuje $143K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ManTech. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Mediánový balík
company icon
ManTech
Pega Developer
Ashburn, VA
Celkom za rok
$143K
Úroveň
Senior Application Developer
Základný plat
$143K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v ManTech?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v ManTech in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $210,080. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ManTech pre pozíciu Architekt riešení in United States je $142,800.

