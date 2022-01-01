Adresár spoločností
ManTech
ManTech Platy

Platy ManTech sa pohybujú od $61,690 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $216,240 pre Manažér programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ManTech. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $120K

Full-Stack softvérový inžinier

Obchodný analytik
Median $125K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $130K

Architekt riešení
Median $143K
Dátový vedec
Median $148K
Manažér technických programov
Median $144K
Informačný technológ (IT)
$181K
Produktový dizajnér
$79.6K
Manažér programov
$216K
Projektový manažér
$196K
Nábor zamestnancov
$61.7K
Manažér softvérového inžinierstva
$145K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ManTech predstavuje Manažér programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $216,240. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ManTech je $143,400.

Odporúčané pozície

