Adresár spoločností
Manta
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Manta Platy

Platy Manta sa pohybujú od $135,926 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický manažér klientov na spodnej hranici až po $179,100 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Manta. Posledná aktualizácia: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Architekt riešení
$179K
Technický manažér klientov
$136K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Manta predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $179,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Manta je $157,513.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Manta

Súvisiace spoločnosti

  • Microsoft
  • SoFi
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/manta/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.