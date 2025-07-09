Adresár spoločností
Mankind Pharma
Mankind Pharma Platy

Platy Mankind Pharma sa pohybujú od $5,818 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $11,312 pre Strojný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Mankind Pharma. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

$160K

Dátový analytik
$5.8K
Strojný inžinier
$11.3K
Produktový manažér
$9.1K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Mankind Pharma predstavuje Strojný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $11,312. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mankind Pharma je $9,077.

