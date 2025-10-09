Adresár spoločností
MANGO
MANGO Softvérový inžinier Platy v Greater Barcelona Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Barcelona Area v MANGO dosahuje €30.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky MANGO. Posledná aktualizácia: 10/9/2025

Mediánový balík
company icon
MANGO
Backend Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Celkom za rok
€30.4K
Úroveň
-
Základný plat
€30.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
2 Roky
Často kladené otázky

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Softvérový inžinier la MANGO in Greater Barcelona Area ajunge la o compensație totală anuală de €49,509. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MANGO pentru rolul de Softvérový inžinier in Greater Barcelona Area este €30,409.

