Adresár spoločností
Malt
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Malt Platy

Platy Malt sa pohybujú od $68,158 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $71,800 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Malt. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $68.2K
Ľudské zdroje
$71.8K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Malt predstavuje Ľudské zdroje at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $71,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Malt je $69,979.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Malt

Súvisiace spoločnosti

  • Amazon
  • Tesla
  • Snap
  • Stripe
  • Airbnb
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/malt/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.