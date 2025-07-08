Adresár spoločností
Malga
Malga Platy

Platy Malga sa pohybujú od $35,668 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný rozvoj na spodnej hranici až po $68,075 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Malga. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Obchodný rozvoj
$35.7K
Predaj
$68.1K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Malga predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $68,075. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Malga je $51,871.

Ďalšie zdroje

