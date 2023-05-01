Adresár spoločností
Major League Soccer
Major League Soccer Platy

Mediánový plat Major League Soccer je $112,435 pre Programový manažér . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Major League Soccer. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Programový manažér
$112K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Major League Soccer predstavuje Programový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $112,435. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Major League Soccer je $112,435.

