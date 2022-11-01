Adresár spoločností
Major League Hacking
Major League Hacking Platy

Platy Major League Hacking sa pohybujú od $28,855 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický programový manažér na spodnej hranici až po $102,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Major League Hacking. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Softvérový inžinier
$102K
Technický programový manažér
$28.9K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Major League Hacking predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $102,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Major League Hacking je $65,428.

Ďalšie zdroje

