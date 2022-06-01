Adresár spoločností
Majesco
Majesco Platy

Platy Majesco sa pohybujú od $13,928 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický spisovateľ na spodnej hranici až po $246,960 pre Technický programový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Majesco. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Softvérový inžinier
Median $17.5K
Programový manažér
$168K
Technický programový manažér
$247K

Technický spisovateľ
$13.9K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Majesco predstavuje Technický programový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $246,960. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Majesco je $92,885.

