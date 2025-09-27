Adresár spoločností
Mailchimp UX výskumník Platy

Priemerné UX výskumník celkové odmeňovanie in United States v Mailchimp sa pohybuje od $105K do $152K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mailchimp. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Priemerná celková odmena

$119K - $138K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$105K$119K$138K$152K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Mailchimp podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX výskumník v Mailchimp in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $152,345. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mailchimp pre pozíciu UX výskumník in United States je $104,977.

