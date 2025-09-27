Adresár spoločností
Mailchimp
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Mailchimp Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Mailchimp sa pohybuje od $149K za year pre Engineer II do $291K za year pre Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $218K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mailchimp. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Mailchimp podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Mailchimp in United States میں Softvérový inžinier کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $337,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Mailchimp میں Softvérový inžinier کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $200,000 ہے۔

