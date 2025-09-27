Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Mailchimp sa pohybuje od $149K za year pre Engineer II do $291K za year pre Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $218K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mailchimp. Posledná aktualizácia: 9/27/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Mailchimp podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
