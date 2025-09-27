Produktový manažér odmeňovanie in United States v Mailchimp sa pohybuje od $180K za year pre Product Manager II do $206K za year pre Senior Product Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $199K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mailchimp. Posledná aktualizácia: 9/27/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$180K
$136K
$30K
$13.5K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$190K
$0
$16.7K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Mailchimp podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)