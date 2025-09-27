Adresár spoločností
Mailchimp Marketing Platy

Priemerné Marketing celkové odmeňovanie in United States v Mailchimp sa pohybuje od $88.7K do $129K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Mailchimp. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Priemerná celková odmena

$101K - $117K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$88.7K$101K$117K$129K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Mailchimp podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa Mailchimp in United States ay may taunang kabuuang bayad na $128,710. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Mailchimp para sa Marketing role in United States ay $88,691.

