Mahindra Group
Mahindra Group Platy

Platy Mahindra Group sa pohybujú od $1,648 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický spisovateľ na spodnej hranici až po $84,286 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Mahindra Group. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Softvérový inžinier
Median $11.5K
Mechanický inžinier
Median $12.4K
Produktový manažér
Median $34.4K

Účtovník
$12.1K
Zákaznícky servis
$18.3K
Dátový vedec
$19.5K
Hardvérový inžinier
$11.9K
Manažérsky konzultant
$7.2K
Predaj
$4.4K
Manažér softvérového inžinierstva
$84.3K
Technický spisovateľ
$1.6K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Mahindra Group predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $84,286. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mahindra Group je $12,058.

Ďalšie zdroje

