Adresár spoločností
Magna International
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Ann Arbor, MI Area

Magna International Softvérový inžinier Platy v Ann Arbor, MI Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Ann Arbor, MI Area v Magna International dosahuje $135K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Magna International. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Magna International
Software Engineer
Southfield, MI
Celkom za rok
$135K
Úroveň
L3
Základný plat
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
16 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Magna International?

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Magna International in Ann Arbor, MI Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $159,920. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Magna International pre pozíciu Softvérový inžinier in Ann Arbor, MI Area je $130,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Magna International

Súvisiace spoločnosti

  • Intuit
  • Uber
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje