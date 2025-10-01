Adresár spoločností
Magic Leap
Softvérový inžinier odmeňovanie in Switzerland v Magic Leap sa pohybuje od CHF 172K za year pre Senior Software Engineer do CHF 209K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Switzerland dosahuje CHF 213K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Magic Leap podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Softvérový inžinier virtuálnej reality

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Magic Leap in Switzerland predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 235,332. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Magic Leap pre pozíciu Softvérový inžinier in Switzerland je CHF 180,361.

