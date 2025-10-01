Softvérový inžinier odmeňovanie in Miami-Ft. Lauderdale Area v Magic Leap sa pohybuje od $139K za year pre Entry Software Engineer do $188K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Miami-Ft. Lauderdale Area dosahuje $149K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Magic Leap. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Magic Leap podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
