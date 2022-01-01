Adresár spoločností
Magic Leap
Magic Leap Platy

Platy Magic Leap sa pohybujú od $90,554 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Hardvérový inžinier na spodnej hranici až po $324,719 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Magic Leap. Posledná aktualizácia: 10/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Softvérový inžinier virtuálnej reality

Strojný inžinier
Median $113K
Marketing
Median $151K

Obchodný analytik
$167K
Dátový vedec
Median $150K
Elektrotechnický inžinier
$204K
Hardvérový inžinier
$90.6K
Ľudské zdroje
$199K
Právne
$189K
Optický inžinier
$155K
Produktový dizajnér
$92.3K
Produktový manažér
$216K
Manažér programov
$174K
Nábor zamestnancov
$176K
Manažér softvérového inžinierstva
$322K
Manažér technických programov
$259K
UX výskumník
$119K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Magic Leap podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Magic Leap is Softvérový inžinier at the Principal Software Engineer level with a yearly total compensation of $324,719. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap is $169,699.

Ďalšie zdroje