  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

MacPaw Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Ukraine v MacPaw dosahuje UAH 2.37M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky MacPaw. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Celkom za rok
UAH 2.37M
Úroveň
L4
Základný plat
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v MacPaw?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.73M
Stripe logo
+UAH 839K
Datadog logo
+UAH 1.47M
Verily logo
+UAH 923K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v MacPaw in Ukraine predstavuje ročnú celkovú odmenu UAH 3,373,102. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v MacPaw pre pozíciu Softvérový inžinier in Ukraine je UAH 2,366,206.

