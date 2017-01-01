Zobraziť jednotlivé dátové body
Machino Polymers Limited specializes in manufacturing polypropylene composite materials, providing a diverse selection of grades for both automotive and non-automotive OEMs worldwide.
Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete podrobný rozpis kompenzačných detailov e-mailom. Dozvedieť sa viac →
Táto stránka je chránená reCAPTCHA a spoločnosťou Google Pravidlá ochrany osobných údajov a Podmienky služby platia.
Odporúčané ponuky práce
Súvisiace spoločnosti
Ďalšie zdroje