M1 Finance Platy

Platy M1 Finance sa pohybujú od $50,250 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $175,875 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov M1 Finance. Posledná aktualizácia: 10/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $165K
Zákaznícky servis
$62.7K
Marketing
$127K

Marketingové operácie
$50.3K
Produktový dizajnér
$119K
Produktový manažér
$169K
Manažér softvérového inžinierstva
$176K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti M1 Finance podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v M1 Finance predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $175,875. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v M1 Finance je $126,630.

