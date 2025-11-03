Adresár spoločností
Lyric
Lyric Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Lyric dosahuje ₹3.94M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lyric. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
Lyric
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹3.94M
Úroveň
L4
Základný plat
₹3.54M
Stock (/yr)
₹404K
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Lyric?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Lyric in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹6,441,211. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lyric pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹3,535,380.

