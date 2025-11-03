Adresár spoločností
Luxury Escapes
Luxury Escapes Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Australia v Luxury Escapes dosahuje A$114K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxury Escapes. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Celkom za rok
A$114K
Úroveň
Mid
Základný plat
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Luxury Escapes?
Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Najnovšie odoslané platy
Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Luxury Escapes in Australia predstavuje ročnú celkovú odmenu A$201,567. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Luxury Escapes pre pozíciu Softvérový inžinier in Australia je A$126,385.

Ďalšie zdroje