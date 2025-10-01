Softvérový inžinier odmeňovanie in Wroclaw Metropolitan Area v Luxoft sa pohybuje od PLN 144K za year pre L2 do PLN 265K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Wroclaw Metropolitan Area dosahuje PLN 168K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
