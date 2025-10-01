Softvérový inžinier odmeňovanie in Warsaw Metropolitan Area v Luxoft sa pohybuje od PLN 125K za year pre L2 do PLN 329K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Warsaw Metropolitan Area dosahuje PLN 236K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
