Softvérový inžinier odmeňovanie in Ukraine v Luxoft sa pohybuje od UAH 1.42M za year pre L2 do UAH 3.18M za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in Ukraine dosahuje UAH 1.78M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
