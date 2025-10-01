Adresár spoločností
Luxoft
Luxoft Softvérový inžinier Platy v Sofia City Province

Softvérový inžinier odmeňovanie in Sofia City Province v Luxoft sa pohybuje od BGN 105K za year pre L3 do BGN 114K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Sofia City Province dosahuje BGN 101K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Luxoft?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Luxoft in Sofia City Province sits at a yearly total compensation of BGN 117,946. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Softvérový inžinier role in Sofia City Province is BGN 100,744.

