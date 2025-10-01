Adresár spoločností
Luxoft
  Platy
  Softvérový inžinier

  Všetky platy Softvérový inžinier

  Romania

Luxoft Softvérový inžinier Platy v Romania

Softvérový inžinier odmeňovanie in Romania v Luxoft sa pohybuje od RON 93.2K za year pre L1 do RON 249K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Romania dosahuje RON 142K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Luxoft?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Luxoft

Ďalšie zdroje