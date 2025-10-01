Adresár spoločností
Luxoft Softvérový inžinier Platy v Munich Metro Region

Softvérový inžinier odmeňovanie in Munich Metro Region v Luxoft sa pohybuje od €56.5K za year pre L2 do €68.5K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Munich Metro Region dosahuje €69.9K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Zobraziť 3 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Luxoft?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Softvérový inžinier na Luxoft in Munich Metro Region situa-se numa remuneração total anual de €92,067. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Luxoft para a função de Softvérový inžinier in Munich Metro Region é €66,806.

