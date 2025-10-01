Softvérový inžinier odmeňovanie in Krakow Metropolitan Area v Luxoft sa pohybuje od PLN 167K za year pre L2 do PLN 251K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Krakow Metropolitan Area dosahuje PLN 222K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
