Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Luxoft sa pohybuje od ₹1.36M za year pre L2 do ₹2.63M za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.25M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L3
₹2.63M
₹2.63M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
