Softvérový inžinier odmeňovanie in Guadalajara Metropolitan Area v Luxoft sa pohybuje od MX$31.1K za year pre L1 do MX$62K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Guadalajara Metropolitan Area dosahuje MX$49.2K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
