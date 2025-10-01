Adresár spoločností
Luxoft
Luxoft Softvérový inžinier Platy v Guadalajara Metropolitan Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Guadalajara Metropolitan Area v Luxoft sa pohybuje od MX$31.1K za year pre L1 do MX$62K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Guadalajara Metropolitan Area dosahuje MX$49.2K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Luxoft?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Luxoft in Guadalajara Metropolitan AreaのSoftvérový inžinierで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬MXMX$69,199です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
LuxoftのSoftvérový inžinier職種 in Guadalajara Metropolitan Areaで報告されている年間総報酬の中央値はMXMX$49,222です。

Ďalšie zdroje