Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Los Angeles Area v Luxoft sa pohybuje od $121K za year pre L3 do $127K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Los Angeles Area dosahuje $120K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
