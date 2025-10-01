Softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v Luxoft sa pohybuje od CA$94.7K za year pre L2 do CA$109K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$95.6K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxoft. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
